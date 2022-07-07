Galatasaray, Pedro, Kaan, Carvalho ve Oliveira’yı almak için Avrupa turunda
Galatasaray’da transfer çalışmaları hız kazandı. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Sarı-Kırmızılıların transfer gündemindeki bazı oyuncular ve kulüpleriyle görüşmek için dün İtalya’ya gitti.
Timur’un ilk durağı, Brezilyalı 10 numara Joao Pedro’nun transferini tamamlamak adına Cagliari kulübü olacak. Sarı-Kırmızılılar, 30 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme üzerinde uzlaşırken Timur, Cagilari kulübüyle bonservis konusunu çözüp imzaları atmayı hedefliyor.
İKİNCİ HEDEF KAAN
Timur’un İtalya’daki ikinci durağı Sassuolo ekibi olacak. Sağ bek ve stoper oynayabilen Kaan Ayhan’ın menajeriyle önceki gün Nef Stadyumu’nda görüşen yönetim, büyük oranda anlaştı. Erden Timur, İtalya’da Sassuolo’nun istediği 5 milyon Avro bonservis bedelini aşağıya çekip transferi tamamlamaya çalışacak.
ORTA SAHA HAMLESİ
Galatasaray’ın orta saha transferindeki temasları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, İspanyol Real Betis kulübüyle, F.Bahçe’nin de listesinde olan William Carvalho için görüşecek. Porto’nun 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile yakından ilgilenen G.Saray, bu transferde de somut adımlar atmayı planlıyor.
MARCAO GİTTİ GİDİYOR
Sarı-Kırmızılılar, Marcao’yu isteyen Sevilla kulübünün temsilcileriyle dün İstanbul’da 2. kez görüştü. G.Saray cephesi, Brezilyalı oyuncuyu almak için 15 milyon Avro seviyesinde resmi teklif sunan Zenit’in verdiği rakamı Sevilla’ya iletti. İspanyol kulübünün, bonuslarla birlikte 12 milyon Avro’yu bulan son teklifini artırması bekleniyor. Sevilla ile el sıkışan Marcao’nun transferinin kısa süre içinde gerçekleşeceği bildirildi.
KAMP BAŞLIYOR
G.Saray, kamp çalışmaları için bugün Avusturya’ya gidecek. Cim-Bom burada 19 Temmuz’a dek 4 hazırlık maçı oynayacak.
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