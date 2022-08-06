Galatasaray, Pelin Bilgiç ile sözleşme uzattı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray, tecrübeli oyuncu Pelin Bilgiç ile sözleşme uzatıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:42
Galatasaray, Pelin Bilgiç ile sözleşme uzattı
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 28 yaşındaki oyun kurucu Pelin Bilgiç'in sözleşmesini uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon takım kaptanlığını da yapan tecrübeli oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon kullanıldı.

2020-2021 sezonu başında takıma katılan Pelin Bilgiç, iki sezon boyunca Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 59 maçta 10 sayı, 4,5 ribaunt, 5,1 asist, 1,2 top çalma ve 13 verimlilik puanı ortalamaları ile mücadele etti.


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