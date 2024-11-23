Galatasaray Petrol Ofisi, Hakkarigücü'nü son dakikada geçti!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda Hakkarigücü'nü 2-1 yendi.

Galatasaray Petrol Ofisi, Hakkarigücü'nü son dakikada geçti!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2024 - 17:22

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda Hakkarigücü'nü 2-1 mağlup etti.

Merzan Şehir Stadı'ndaki müsabakanın 13. dakikasında Galatasaray Petrol Ofisi, Manga'nın penaltıdan attığı golle öne geçerken 42. dakika kaleci Gamze Nur Yaman'ın kendi kalesine attığı golle karşılaşmada 1-1 eşitlik sağlandı.

Konuk ekipten Eda Karataş 69. dakikada, ev sahibi ekipten de Gizem Yazıcı ise 77. dakikada kırmızı kart gördü.

Sarı kırmızılı ekip, Diallo'nun 90+5'inci dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.


Etiketler: #Galatasaray Petrol Ofisi #Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi #Hakkarigücü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler