Galatasaray Petrol Ofisi, Laura Dominguez Rojo'yu transfer etti!

Galatasaray Petrol Ofisi, Laura Dominguez Rojo'yu kadrosuna kattı.

Galatasaray Petrol Ofisi, Laura Dominguez Rojo'yu transfer etti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2025 - 15:53

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, İspanyol futbolcu Laura Dominguez Rojo'yu transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Laura Dominguez Rojo, kariyeri boyunca İspanya takımlarından Madrid CFF ve Rayo Vallecano'da forma giydi.


Etiketler: #Galatasaray Petrol Ofisi #transfer #Laura Dominguez Rojo
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