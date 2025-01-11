Galatasaray Petrol Ofisi, Laura Dominguez Rojo'yu transfer etti!
Galatasaray Petrol Ofisi, Laura Dominguez Rojo'yu kadrosuna kattı.
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, İspanyol futbolcu Laura Dominguez Rojo'yu transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
Laura Dominguez Rojo, kariyeri boyunca İspanya takımlarından Madrid CFF ve Rayo Vallecano'da forma giydi.
Spor Haberleri
- Liverpool, sahasında dört golle turladı
- Napoli'de veda hazırlığı: Kvaratskhelia!
- Galatasaray, deplasmanda set vermeden kazandı
- Laura Dominguez Rojo, Galatasaray'da!
- Fatih Karagümrük, deplasmanda tek golle kazandı
- Aliağa Petkimspor, Yalovaspor'u 28 farkla yendi
- Samsunspor 43. saniyede atıp kazanmasını bildi!
- Galatasaray'dan Ali Koç'a çok sert yanıt!
- Carlo Ancelotti: 'El Clasico'da kendimize güveniyoruz'
- Hansi Flick'ten Dani Olmo açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni Yol'un Genel Başkanı belli oldu
- Görüşmedeki isim konuşulanları aktardı
- 'Hiçbir onurlu cumhurbaşkanı...'
- Naci Görür'den 2 kent için korkutan uyarı
- İstanbul'da yeni bir ilçe kuruluyor
- Dikkat, mirasınıza çökebilirler!
- İntihar notu paylaştı, ölü bulundu!
- Art arda üç uçak kazası!
- Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ı böyle ti'ye aldı
- 'Atatürk'e sadece 'Gazi', bana 'şahıs' diyemezsiniz'