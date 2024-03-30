Galatasaray Petrol Ofisi son saniyede kazandı

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde lider Galatasaray, evinde Hakkarigücü'nü 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 14:15
Galatasaray Petrol Ofisi son saniyede kazandı
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 26. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi ile Hakkarigücü karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray, 30. dakikada Arzu Karabulut'un golüyle öne geçti. Hakkarigücü, 75. dakikada Marie Manga'nın golüyle eşitliği sağladı.

Galatasaray, 90+5. dakikada Luibov Shmatko'nun golüyle kazandı. Bu golün santrası yapılmadı ve maç bitti.

Bu sonucun ardından Galatasaray Petrol Ofisi, puanını 62'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Hakkarigücü ise 37 puanda kaldı.

Sarı kırmızılılar, gelecek hafta FOMGET'i ağırlayacak. Hakkarigücü ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.


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