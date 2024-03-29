Galatasaray'da istikrarın simgesi Barış Alper Yılmaz!

Yayınlanma: 29.03.2024 - 11:10

Güncelleme: 29.03.2024 - 11:13

Galatasaray'ın 2021-22 sezonu başında Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Barış Alper Yılmaz başarı basamaklarını hızla tırmanıyor.

Bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un jokeri olan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın yanı sıra A Milli Futbol Takımı'nın da vazgeçilmezi olmuş durumda.

SADECE 1 MAÇ KAÇIRDI

NTV Spor'da yer alan habere göre Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'ın bu sezon üç kulvarda çıktığı toplam 47 maçın 46'sında forma giydi ve sadece 1 maç kaçırdı.

Milli takımın oynadığı son 8 maçta da süre alan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplam 54 müsabakaya ulaştı.

DALYA DEMEYE HAZIRLANIYOR

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında salı günü Hatayspor ile evinde mücadele edecek olan Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılardaki kariyerinde önemli bir eşiği geçecek. Barış Alper, bordo-beyazlılar karşısında görev alması durumda Galatasaray ile 100. resmi maçına çıkacak.

2021 yılında 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü’nden transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ona farklı pozisyonlarda verdiği görevleri de başarılı bir şekilde uygulayan Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılılarda santrfor, sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve sağ bek bölgelerinde oynadı.

99 MAÇ, 8 GOL, 1 ŞAMPİYONLUK

Barış Alper, Galatasaray ile Trendyol Süper Lig’de 71, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 13, Ziraat Türkiye Kupası’nda 9 ve UEFA Avrupa Ligi’nde ve elemelerinde de 6 olmak üzere toplam 99 resmi müsabakaya çıktı. Başarılı futbolcu söz konusu karşılaşmalarda da 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

23 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılar ile Süper Lig’de şampiyonluk da yaşadı.

Barış Alper Yılmaz'ın görev aldığı mevkilerdeki istatistikleri şöyle:

Sağ kanat: 24 maç - 3 gol, 6 asist

Sol kanat: 7 maç

Sol bek: 7 maç

Sağ bek: 5 maç - 1 gol, 1 asist

Forvet: 3 maç