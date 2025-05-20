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Dev final öncesi Manchester United'da Altay Bayındır kararı

Dev final öncesi Manchester United'da Altay Bayındır kararı

20.05.2025 18:05:00
Güncellenme:
NTV Spor
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Dev final öncesi Manchester United'da Altay Bayındır kararı

Tottenham Hotspur ile UEFA Avrupa Ligi finali oynayacak Manchester United'da kadro açıklandı. Son oynadığı maçlarda yediği gollerle eleştirilen Altay Bayındır da kadroda yer aldı.

Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup finale yükseldi.

Tottenham ile yarın San Mames'te UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayacak Manchester United'da kadro açıklandı.

Ligde oynadığı son maçlarda yediği gollerle eleştirilen milli futbolcu Altay Bayındır kadroda yer aldı.

İşte Manchester United'ın final kadrosu:

Kaleciler: Onana, Altay Bayındır, Heaton, Mee

Defans: Leny Yoro, Maguire, Mazraoui, Shaw, Lindelöf, Heaven, Fredricson, Evans, Dalot, Dorgu, Amass

Orta saha: Casemiro, Ugarte, Bruno Fernandes, Mount, Eriksen, Mainoo, Collyer

Forvet: Amad, Garnacho, Zirkzee, Höjlund

İlgili Konular: #altay bayındır #manchester united #uefa avrupa ligi

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