Dev final öncesi Manchester United'da Altay Bayındır kararı

Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup finale yükseldi.
Tottenham ile yarın San Mames'te UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayacak Manchester United'da kadro açıklandı.
Ligde oynadığı son maçlarda yediği gollerle eleştirilen milli futbolcu Altay Bayındır kadroda yer aldı.
İşte Manchester United'ın final kadrosu:
Kaleciler: Onana, Altay Bayındır, Heaton, Mee
Defans: Leny Yoro, Maguire, Mazraoui, Shaw, Lindelöf, Heaven, Fredricson, Evans, Dalot, Dorgu, Amass
Orta saha: Casemiro, Ugarte, Bruno Fernandes, Mount, Eriksen, Mainoo, Collyer
Forvet: Amad, Garnacho, Zirkzee, Höjlund