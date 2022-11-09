Galatasaray, set vermedi

2023 CEV Kupası'nın son 32 turu ilk maçında Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Union Raiffeisen Waldviertel'i set vermeden 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2022 Çarşamba, 22:17
Galatasaray, set vermedi
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Kupası'nın son 32 turu ilk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Union Raiffeisen Waldviertel'i 3-0 mağlup etti.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım 25-19, 25-17 ve 25-23'lük setlerle 3-0 kazandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 15 Kasım Salı günü Avusturya'da oynanacak.


Galatasaray HDI Sigorta CEV Kupası Union Raiffeisen Waldviertel

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