Galatasaray, Sıraçhan Nas'ı kadrosuna katıyor

Galatasaray, 2.Lig ekibi Ankaraspor ile İlhami Sıraçhan Nas'ın transferi için anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 12:28
Galatasaray, Sıraçhan Nas'ı kadrosuna katıyor
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Galatasaray, sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı kırmızılı ekip, TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor forması giyen Sıraçhan Nas için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Ankaraspor forması giyen Sıraçhan Nas, kariyeri boyunca toplam 95 resmi maçta forma giydi. 

21 yaşındaki orta saha, söz konusu maçlarda 10 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 1 kez de asist performansı sergiledi. 

Sıraçhan Nas, daha önce Osmanlıspor, ve Sivas Belediyespor'da forma giydi.


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