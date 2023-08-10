Son Dakika: Galatasaray Tete transferini resmen açıkladı
Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Tete'yi renklerine bağladığını açıkladı.
Galatasaray, Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Brezilyalı futbolcu Tete'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
SÖZLEŞME AYRINTILARI BELLİ OLDU
Sarı-kırmızılı takım, Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Galatasaray, Brezilyalı futbolcuya senelik 2.8 milyon Euro ücret ödeneceğini ve 3.1 milyon Euro imza parası verileceğini duyurdu.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 euro garanti ücret ile toplam 3.100.000 euro net imza ücreti ödenecektir."
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