Son Dakika: Galatasaray Tete transferini resmen açıkladı

Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Tete'yi renklerine bağladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 21:05
Son Dakika: Galatasaray Tete transferini resmen açıkladı
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Galatasaray, Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Brezilyalı futbolcu Tete'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

SÖZLEŞME AYRINTILARI BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı takım, Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Galatasaray, Brezilyalı futbolcuya senelik 2.8 milyon Euro ücret ödeneceğini ve 3.1 milyon Euro imza parası verileceğini duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 euro garanti ücret ile toplam 3.100.000 euro net imza ücreti ödenecektir."


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