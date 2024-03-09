Galatasaray, Süper Lig'de ilki başardı

Aynı sezon içerisinde iki kez 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir ilki başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 00:20
Galatasaray, Süper Lig'de ilki başardı
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Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig tarihinde bir sezonda iki kez 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk takım oldu.

Bu sezon 2 ile 11. haftalar arasında 10 maçlık galibiyet serisi bulan Galatasaray, sonrasındaki 8 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Ardından 20. haftada yeni bir seriye başlayan "Cim Bom" Çaykur Rizespor zaferiyle üst üste 10. galibiyetini elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'deki son 17 müsabakada mağlup olmadı.

Okan Buruk yönetimindeki "Cim Bom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 15 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.


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