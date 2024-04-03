Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası: 'Futbolun doğrusunu bilmesine rağmen...'

Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:50

Güncelleme: 03.04.2024 - 10:50

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın Hatayspor'u tek golle geçtiği karşılaşmayı TV 8.5 ekranlarında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

Okan Buruk ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulunan Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray üst üste 16 maç kazandı. Evinde 19 maçla da Lucescu'nun rekorunu geçti. 31 maçta alınan 84 puan. Kazanan haklıdır denecektir ancak oyun iyi değil."

"BU ÇOK TEHLİKELİDİR"



"Bugün özellikle Torreira ve Nelsson ikilisi özellikle de Torreira inanılmaz oynadı. Galatasaray'ın kalbinin Torreira olduğunu düşünüyorum."

"Galatasaray'da biz maçı nasıl olsa kazanırız havası var. Bu çok tehlikelidir. Öyle bir yerde takılabilirsin ki 'Eyvah avantajım kayboldu' diyebilirsin. Bugün de öyle bir maçlardan birisiydi."

Wilfried Zaha

"BU OYUNCULARI YÖNETMEK KOLAY DEĞİL"



"Avrupa'da oynayan oyuncular yoğun maç trafiğine alıştığı için bu milli aralar oyunculara yaramaz. Konsantrasyon eksikliği yaşamaları da normal."

"Hakim Ziyech ve Zaha'nın çıkışlarında takımı yönetmenin ne kadar zor olduğunu görüyoruz suratlardan. Mutsuzluk var. Şampiyon bile olsanız bu oyuncuları yönetmek kolay değil."

OKAN BURUK İDDİASI

"Belki de kendisi de futbolun doğrusunun Ziyech'in devrede çıkması gerektiğini bilmesine rağmen bu oyuncularla sezonu bitirmek zorunda olduğu ve Hatay'ı bir şekilde yenerim dediği için oyundan 60. dakikaya kadar çıkarmadı."