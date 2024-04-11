Adı İngiliz ekipleriyle anılıyordu: Okan Buruk'tan Emin Bayram kararı!
Belçika ekiplerinden Westerlo'da forma giyen ve İngiliz ekiplerinin transfer gündeminde olan Emin Bayram'ın, sezon sonunda Galatasaray'a döneceği iddia edildi.
Galatasaray'ın sezon başında Belçika'nın Westerlo takımına kiraladığı Emin Bayram, başarılı performansıyla Avrupa takımlarının dikkatini çekmeyi başardı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sezon başında Stoke City'den teklif alan 2003 doğumlu Ümit Milli stoperi, bir başka İngiliz kulübü Brighton da transfer listesine ekledi.
Okan Buruk'un geri çağırmaya hazırlandığı Emin Bayram'ı Galatasaray satmayı düşünmüyor. Emin'in kiralık sözleşmesine bu yüzden satın alma opsiyonu koyulmadı.
Sarı kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Westerlo formasıyla çıktığı 24 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.
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