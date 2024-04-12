3 isme men: UEFA'dan Okan Buruk'a ceza!

UEFA Disiplin Komitesi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli futbolcu Kaan Ayhan ile Maç ve Performans Analisti Serhat Doğan'a ceza verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 15:52
3 isme men: UEFA'dan Okan Buruk'a ceza!
Abone Ol google-news

UEFA Disiplin Komitesi, 22 Şubat'ta oynanan Sparta Prag maçı nedeniyle Galatasaray'a verilen cezaları açıkladı.

Okan Buruk'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası verildi.

KAAN AYHAN'A MEN CEZASI

Mücadelede kırmızı kart gören Kaan Ayhan'a sert müdahalesi nedeniyle 1 maç ceza verildi.

Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a 'saldırı' suçu nedeniyle 3 maç men cezası verildiği açıklandı.


okan buruk haberleri kaan ayhan haberleri Serhat Doğan haberleri uefa haberleri galatasaray haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray sözleri tepki çekmişti: Hakan Çalhanoğlu'ndan formalı yanıt!

Galatasaray sözleri tepki çekmişti: Hakan Çalhanoğlu'ndan formalı yanıt!
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sorusuna çarpıcı yanıt: 'Tüm hedefim...'

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sorusuna çarpıcı yanıt: 'Tüm hedefim...'
Galatasaray'a dev gelir: Kasasını doldurdu!

Galatasaray'a dev gelir: Kasasını doldurdu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kalp kırma konusunda usta olan 4 burç!

Kalp kırma konusunda usta olan 4 burç!
Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul’un kapalı olduğu günler hangileri?

Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul’un kapalı olduğu günler hangileri?
Finali kaybetti, taraftarın kırbaçlı saldırısına uğradı!

Finali kaybetti, taraftarın kırbaçlı saldırısına uğradı!
11 Nisan Perşembe reyting sonuçları açıklandı!

11 Nisan Perşembe reyting sonuçları açıklandı!
Ramazan ayı bitti: Dilber danslarıyla geri dönüyor!

Ramazan ayı bitti: Dilber danslarıyla geri dönüyor!
Akraba iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Akraba iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın'dan duygusal sözler

Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın'dan duygusal sözler
Bursa’da oğlunun ölüm haberini alan anne erken doğum yaptı! Bebeğe kaybettiği yavrusunun ismini koydu

Bursa’da oğlunun ölüm haberini alan anne erken doğum yaptı! Bebeğe kaybettiği yavrusunun ismini koydu