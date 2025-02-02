Galatasaray teklifi kabul etti: Zaniolo'nun sözleşme şartları belli oldu!
Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A takımlarından Atalanta'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo sezonun ikinci yarısını Fiorentina'da tamamlayacağı iddia edildi.
Avrupa'da ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.
İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, Nicolo Zaniolo'nun transferinde sona yaklaştı.
Sky Sports'ta yer alan haberde Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo için Fiorentina'nın teklifini kabul ettiği belirtildi.
Haberde, Zaniolo'nun sezonun ikinci yarısındaki maçların yüzde 60'ında forma giymesi halinde 15.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonun devreye gireceği belirtildi.
Sezon başında Galatasaray'dan Atalanta'ya kiralık olarak imza atan Zaniolo, 23 maçta sahaya çıkarken 3 gol ve 3 asistle oynadı.
Futbola Genoa altyapısında başlayan İtalyan futbolcu, sonrasında bir süre Fiorentina'nın altyapısında forma giymişti.
Etiketler: #Nicolo Zaniolo #galatasaray #Fiorentina
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