Nicolo Zaniolo'dan Mourinho paylaşımı!
Galatasaray'dan Atalanta'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo, Jose Mourinho'nun doğum gününü kutladı.
Galatasaray'dan Atalanta'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo, dikkat çeken bir harekete imza attı.
İtalyan yıldız, kariyerine Fenerbahçe'de devam eden teknik direktör Jose Mourinho'nun doğum gününü kutladı.
Roma'da Portekizli teknik adamla birlikte çalışan Zaniolo, sosyal medya hesabından sarıldıkları fotoğrafı paylaştı.
Nicolo Zaniolo'nun paylaştığı fotoğraf sosyal medyada konuşulan olaylardan oldu.
Etiketler: #Nicolo Zaniolo #jose mourinho #Doğum günü
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