Zaniolo, Lazio maçında ağızları açık bıraktı

Yayınlanma: 29.12.2024 - 10:24

Güncelleme: 29.12.2024 - 10:24

Atalanta'nın Galatasaray'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo, Lazio maçına attığı pas ile damga vurdu.

Karşılaşmanın 88. dakikasında rakip ceza sahası önünde sırtı dönük şekilde verdiği pasla savunma hattını boşa çıkaran ve adeta asistin asistini yapan Zaniolo'dan teknik direktörü Gasperini övgüyle bahsetti.

"MAÇTAN MAÇA BÜYÜYOR"

Gasperini maçın ardından yaptığı açıklamada, "Maçtan maça büyüyor. Atletik açıdan da gelişiyor, mental yönden bana hiç problem çıkarmadı" dedi.

Gasperini ayrıca Zaniolo ile ilgili olaraki "Her zaman bütük bir istekle antrenman yaptı. Fiziksel açıdan zayıftı ve tekrar kondisyona kavuşması için zamana ihtiyacı vardı" ifadelerini kullandı.

Nicolo Zaniolo, Atalanta formasıyla bu sezon 18 maçta boy gösterdi.

25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.