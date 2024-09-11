Galatasaray teklifte bulunmuştu! Alman ekibinden Ebimbe açıklaması!
Galatasaray, Junior Dina Ebimbe için Eintracht Frankfurt'a 10 milyon euro'luk teklifte bulundu. Frankfurt cephesinden oyuncu için flaş açıklama geldi.
Galatasaray'ın bir süredir gündeminde yer alan Junior Dina Ebimbe transferindeki teklifi ortaya çıktı.
L'Equipe'te yer alan habere göre, Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Eintracht Frankfurt'a 10 milyon euro'luk teklifte bulundu.
Öte yandan Frankfurt Sportif Direktörü Timmo Hardung, oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"EBIMBE TAKIMIN BİR PARÇASI"
Hardung yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ebimbe'nin duruşundan onun ne düşündüğünü ve nasıl çalıştığını varsaymak hatasına düşmemeliyiz. Sezon çok uzun. Takımdan hiçbir zaman uzak kalmadı. Ebimbe takımın bir parçası ve Avrupa Ligi kadrosunda da yer alıyor. Bu bizim ve teknik direktörün onu nasıl gördüğünü açıkça gösteriyor."
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Frankfurt ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Ebimbe'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sağ kanat ve merkez orta sahada görev yapabilen Ebimbe, Frankfurt'ta çıktığı 73 maçta 13 gol attı ve 6 asist yaptı.
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