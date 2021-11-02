Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in maaşı belli oldu
Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in maaşını açıkladı.
Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, son dönemde teknik direktör Fatih Terim'in maaşına ilişkin çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rezan Epözdemir, daha önce 2 milyon Avro üzerinden 18 milyon TL kazanan Fatih Terim ile yeni sözleşma kapsamında 21 milyon TL üzerinden anlaşma yaptıklarını ifade etti. Özdemir ayrıca deneyimli çalıştırıcının maaşının bugünkü kur üzerinden 1.9 milyon Avro'ya tekabül ettiğinin altını çizdi.
Rezan Epözdemir, "Hocamız 18 milyon TL yani 2 milyon Avro alıyordu. Sözleşme yapıldığı gün Avro10,5'lardaydı, yani 21 milyon TL'ye denk geliyor. Biz bu rakamı arttırmadan, 21 milyon TL üzerinden anlaşma yaptık. Bugünkü kurdan 1,9 milyon Avro'ya tekabül ediyor." dedi.
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