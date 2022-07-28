Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan transfer açıklaması

28 Temmuz 2022 Perşembe, 10:09

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının gelişimini net bir şekilde gördüğünü ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Buruk, Tirol eyaletine bağlı Innsbruck kentindeki Stans kasabasında ikinci etap Avusturya kampını gerçekleştiren sarı-kırmızılı takımın İtalya temsilcisi Salernitana ile yaptığı hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, 1-1 biten müsabakada üçlü savunmalara karşı çalıştıklarını sahaya yansıttıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimizin oynayacağı oyunu bir gün önce çalıştık. Ligimizde çok az takım üçlü savunma oynasa da buna nasıl karşılık verebileceğimizi, nasıl pozisyona girebileceğimizi çalıştık. Dün yaptıklarımızı bugün sahaya yansıttık. Beni en çok sevindiren taktiksel anlayışı uygulamaları, istek ve arzuları, rakibe yaptıkları baskılar ve girdiğimiz pozisyonlar oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. Bundan sonraki maçımız Fiorentina'ya karşı. Aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Oyuncularımın fiziksel olarak güçlendiğini net bir şekilde görüyorum. Bu da beni sevindiriyor. Yoğun bir çalışma programından çıktık. O yorgunluğu atıp daha dinamik, patlayıcı bir takım ortaya çıkıyor. Ayrıca beni sevindiren akademiden gelen oyuncularımızın sahada yer alması. Ben de onlar gibi A takıma çıktım, oynadım. Altyapıdan 6-7 oyuncuyu sahada görmek beni ayrıca mutlu ediyor."

Fiziksel ve konsantrasyon olarak takımını iyi gördüğünü belirten Buruk, "Kampta birbirlerine karşı tutumları, ilişkileri, masada daha çok oturulması ve saha dışındaki paylaşım da benim için önemli. Bunun her dakika arttığını görüyorum. Saha içi performansta taktiksel olarak çok daha gelişeceğiz. Daha gelişimimizi tamamlamadık ama fiziksel ve psikolojik olarak daha iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Hazırlık maçı bile olsa kazanmayı isteyen bir takım oluşturmak güzel. Bunu lige de yansıtacağız" diye konuştu.

"MIDTSJÖ, İLGİLENDİĞİMİZ VE İSTEDİĞİMİZ OYUNCULARDAN BİRİ"

Hollanda'nın AZ Alkmaar takımında forma giyen Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö ile ilgilendiklerini belirten Buruk, "Midtsjö, ilgilendiğimiz ve istediğimiz oyunculardan biri. Onunla ilgili görüşmeler sürüyor. Onun yanında görüştüğümüz 1-2 oyuncu daha var. Birkaç gün içinde belli olur" ifadelerini kullandı.

Başkan ve yönetim kurulunun Galatasaray için elinden geleni yaptığını vurgulayan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkanımız ve yönetim kurulu, taraftarın istediği transferleri yapmak için ellerinden geleni yapıyor. Bu, Galatasaray camiası için bir şans. Kendi işlerini bırakıp sadece Galatasaray'ı düşünüyorlar. Bu fedakarlık çok önemli. Biz de hayatımızı bir kenara bırakarak başarıya odaklandık. Bunun için transfer çok önemli ama her oyuncuyu getiremiyorsunuz. Sizin istemeniz yetmiyor. Maddi olarak istediklerini verseniz bile Türkiye birinci tercihleri değil. Avrupa'da olmamamız da bizim için dezavantaj. Tam istediğimizi almak için zorlanıyoruz. İyi, geldiğinde bize katkı vereceğinden emin olduğumuz oyuncular istiyoruz. Bundan dolayı transfer süreci uzuyor. Ayrıca kendi içimizden oyuncular çıkarabiliriz. Altyapıdan oyuncularımız forma giyiyor. Az süre olan futbolcularımız bugün oynadı. Bu şekilde de ayakta kalacağız. Gelen oyuncularla da daha çok güçleneceğiz. Elimizdeki oyunculara da güveniyoruz ama bize doğrudan katkı sağlayacak futbolcuları da kadromuza katacağız. Orta sahada, ön tarafta, kenarda, en az 3-4 oyuncuyu kadromuza katmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz."

Okan Buruk, ilerleyen süreçte önlerine fırsat transferi çıkabileceğini dile getirerek, "Bu hafta bizim için önemli. Yaklaşık 10 günlük süreç içinde yapabileceğimizi yapacağız. Yapamazsak transfer 7 Eylül'e kadar devam ediyor. Son güne bırakacak değiliz ama önümüze çok farklı seçenekler çıkabilir. Belki hiç beklemediğimiz oyuncular önümüze fırsat olarak gelebilir. En kısa zamanda eksik yerlerimize 1-2 oyuncu almak istiyoruz ama diğer yandan takımı hazırlıyoruz ve elimizdeki kadroyu en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Oyuncularımın hepsinden memnunum" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK ROTASYONU AÇISINDAN ELİMİZİN GÜÇLÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Türk oyuncu rotasyonu açısından ellerinin güçlü olduğunu söyledi.

Salernitana karşısında şans bulan Türk oyuncuların performansını değerlendiren Buruk, "Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan çok iyi oynadı. Kanat alternatifleri açısından üçünü de hazır gördük. Bu sevindirici. Lig başladığında çok daha iyi hale geleceklerdir. Türk rotasyonunda bizim için iyi oldu. Taylan bugün iyi oynadı. Hamza Akman bizim için bir seçenek oldu. Metehan Baltacı genç bir futbolcu ama sırıtmadan savunmada oynuyor. Kazımcan Karataş'ın da iyi oynadığını düşünüyorum. Türk rotasyonu açısından elimizin güçlü olduğunu düşünüyorum. Kadromuza katacağımız oyuncular olacak ama elimizdekileri de performans anlamında en iyiye getirmemiz gerekiyor" şeklinde görüş belirtti.

Hazırlık maçlarında ellerindeki bazı oyunculara istedikleri şansı veremediklerini aktaran Buruk, "Maç sayısı daha önceden hazırlanmıştı ama belki daha fazla maç yapabilirdik. Oyuncularımıza daha fazla süre verebilirdik. Az süre verdiğim oyuncular oldu. Oyunculardan beklentilerimiz var ve daha yüksek maç sayısıyla görebilirdik. Beklentimin altında veya üstünde diye değerlendirme yapmak istemiyorum ama mevcut kadro içinde oyuncularımız elinden geleni yaptı" diye konuştu.

LUYİNDAMA'NIN DURUMU

Okan Buruk, geçen sezonu kiralık olarak geçiren stoper Christian Luyindama'nın performansına göre stoper transferine karar vereceklerini söyledi.

Luyindama ile ilk kez çalıştığını belirten Buruk, "Oyuncular bizim değerimiz. Onları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Luyindama ile daha önce çalışmadık. Hem antrenmanlarda hem de hazırlık maçlarında onu göreceğim. O bölgeye takviye düşünüyorduk ama şu anda karar vermedik. Luyindama'nın ligi geç bitmişti. Buraya da bir gün geç geldi. Bütün oyuncularımızı görmek istiyorum. Ondan sonra karar vereceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.