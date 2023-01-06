Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kadıköy karnesi kötü
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un Kadıköy'de şansı yüzüne gülmedi. Futbolculuk ve teknik direktörlük döneminde Fenerbahçe deplasmanına çıkan Buruk, birçok kez sahadan üzülerek ayrıldı.
Galatasaray, pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile mücadele edecek.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı şansının tutmaması dikkat çekiyor.
Okan Buruk
8 YENİLGİDEN 6'SI KADIKÖY'DE
Takvim'in haberine göre Okan Buruk, daha önce çalıştırdığı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Rizespor ve Başakşehir'in başındayken Fenerbahçe'ye karşı başarılı olamadı. Buruk'un çalıştırdığı takımların aldığı 8 yenilgiden 6'sının Kadıköy'de olduğu görülüyor.
Öte yandan Okan Buruk açısından futbolculuk döneminde de tablo pek değişik değildi. Kadıköy'de futbolcu olarak 10 maça çıkan Okan Buruk, 7 yenilgi 1 beraberlik 2 galibiyet aldı.
Toplamda ise futbolcu ve teknik direktör olarak 16 kez Kadıköy'e giden Buruk 13 kez sahadan üzülerek ayrıldı.
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