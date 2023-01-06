Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kadıköy karnesi kötü

06 Ocak 2023 Cuma, 14:33

Galatasaray, pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile mücadele edecek.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı şansının tutmaması dikkat çekiyor.

Okan Buruk

8 YENİLGİDEN 6'SI KADIKÖY'DE

Takvim'in haberine göre Okan Buruk, daha önce çalıştırdığı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Rizespor ve Başakşehir'in başındayken Fenerbahçe'ye karşı başarılı olamadı. Buruk'un çalıştırdığı takımların aldığı 8 yenilgiden 6'sının Kadıköy'de olduğu görülüyor.

Öte yandan Okan Buruk açısından futbolculuk döneminde de tablo pek değişik değildi. Kadıköy'de futbolcu olarak 10 maça çıkan Okan Buruk, 7 yenilgi 1 beraberlik 2 galibiyet aldı.

Toplamda ise futbolcu ve teknik direktör olarak 16 kez Kadıköy'e giden Buruk 13 kez sahadan üzülerek ayrıldı.