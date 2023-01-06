Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.
Halil Umut Meler
HALİL UMUT MELER İLE DERBİLERDE FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Halil Umut Meler'in yönettiği büyük maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
Galatasaray 1-2 Fenerbahçe
Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
HALİL UMUT MELER İLE DERBİLERDE GALATASARAY
Galatasaray ise Halil Umut Meler'in yönettiği büyük maçlarda 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Galatasaray 1-2 Fenerbahçe
Trabzonspor 0-2 Galatasaray
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
SON 3 MAÇTA HALİL UMUT MELER
Spor Toto Süper Lig'deki son 3 büyük maçı Halil Umut Meler yönetmiş olacak.
13. Hafta
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Halil Umut Meler
15. Hafta
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
Halil Umut Meler
18. Hafta
Fenerbahçe - Galatasaray
Halil Umut Meler
HALİL UMUT MELER KİMDİR?
Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.
Meler, 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.
Derbinin hakemi Meler, 18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor karşılaşmasını yöneterek ilk kez Süper Lig maçında görev yapmış oldu.
Meler, 29 Haziran 2017'de UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.
Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.
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