Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

06 Ocak 2023 Cuma, 13:49

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.

Halil Umut Meler

HALİL UMUT MELER İLE DERBİLERDE FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Halil Umut Meler'in yönettiği büyük maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe

Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe

HALİL UMUT MELER İLE DERBİLERDE GALATASARAY

Galatasaray ise Halil Umut Meler'in yönettiği büyük maçlarda 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

Trabzonspor 0-2 Galatasaray

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

SON 3 MAÇTA HALİL UMUT MELER

Spor Toto Süper Lig'deki son 3 büyük maçı Halil Umut Meler yönetmiş olacak.

13. Hafta

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Halil Umut Meler

15. Hafta

Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe

Halil Umut Meler

18. Hafta

Fenerbahçe - Galatasaray

Halil Umut Meler

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.

Meler, 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

Derbinin hakemi Meler, 18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor karşılaşmasını yöneterek ilk kez Süper Lig maçında görev yapmış oldu.

Meler, 29 Haziran 2017'de UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.