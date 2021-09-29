Galatasaray teknik heyeti, istikrarla zor günleri geride bırakacaklarına inanıyor

29 Eylül 2021 Çarşamba, 07:00

Yoğun maç fikstürü nedeniyle oyuncuların sakatlık risklerini dikkate alarak 11 tercihlerinde sık sık değişiklik yapmak zorunda kalan Fatih Terim, futbolcularından beklediği verimi almaya başladı. Sarı-Kırmızılı teknik heyet, takımla yaptıkları toplantılarda istedikleri oyun planını bazı maçların belli dönemlerinde sahada uyguladıklarını, bunun süresini artırmaları gerektiğini vurguladı. Terim’in, futbolcuların birbirleriyle uyumunun ve oyun gelişiminin her geçen gün artmasıyla beklenen Galatasaray’ı sahada izleteceklerini belirttiği kaydedildi.

BAŞ AKTÖR MARCAO



Tecrübeli hoca, oyun planında önemli yer tutan ve yokluğu hissedilen Marcao’nun takıma dönmesiyle birlikte, defanstan topla çıkışların daha iyi seviyeye geleceğine, savunmadaki hataların da azalacağına inanıyor. Morutan’ın adaptasyon sorununu aşması, Cicaldau ile Berkan’ın mücadele gücünün yükselmesinin yanı sıra Diagne’nin de istenilen seviyeye gelmesi Terim’i sevindiren diğer faktörler. Deneyimli teknik adam, Boey’in dönüşüyle birlikte hücumda daha aktif, savunmada daha dirençli bir görüntüye kavuşacaklarını düşünüyor.

Formsuzlara uyarı - Terim’in, geçmiş dönemdeki performanslarının bir hayli gerisinde olan Muslera, Taylan, Mustafa Muhammed, Luyindama, Feghouli ve Yedlin’den kendilerini bir an önce toparlamalarını istediği öğrenildi. Yoğun maç trafiğinde her oyuncusuna ihtiyaç duyduğunun altını çizen tecrübeli hoca, formanın ilk adayı ile arkasında bekleyen futbolcu arasında büyük performans dalgalanmalarının olmamasını istiyor.