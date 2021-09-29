Galatasaray teknik heyeti, istikrarla zor günleri geride bırakacaklarına inanıyor
Yenilenen kadrosuyla sezona başlayan ve Süper Lig’deki istikrarsız performansı nedeniyle puan kayıpları yaşayan Galatasaray’da teknik heyet bu tablodan kısa süre içinde çıkacaklarına inanıyor.
Yoğun maç fikstürü nedeniyle oyuncuların sakatlık risklerini dikkate alarak 11 tercihlerinde sık sık değişiklik yapmak zorunda kalan Fatih Terim, futbolcularından beklediği verimi almaya başladı. Sarı-Kırmızılı teknik heyet, takımla yaptıkları toplantılarda istedikleri oyun planını bazı maçların belli dönemlerinde sahada uyguladıklarını, bunun süresini artırmaları gerektiğini vurguladı. Terim’in, futbolcuların birbirleriyle uyumunun ve oyun gelişiminin her geçen gün artmasıyla beklenen Galatasaray’ı sahada izleteceklerini belirttiği kaydedildi.
BAŞ AKTÖR MARCAO
Tecrübeli hoca, oyun planında önemli yer tutan ve yokluğu hissedilen Marcao’nun takıma dönmesiyle birlikte, defanstan topla çıkışların daha iyi seviyeye geleceğine, savunmadaki hataların da azalacağına inanıyor. Morutan’ın adaptasyon sorununu aşması, Cicaldau ile Berkan’ın mücadele gücünün yükselmesinin yanı sıra Diagne’nin de istenilen seviyeye gelmesi Terim’i sevindiren diğer faktörler. Deneyimli teknik adam, Boey’in dönüşüyle birlikte hücumda daha aktif, savunmada daha dirençli bir görüntüye kavuşacaklarını düşünüyor.
Formsuzlara uyarı - Terim’in, geçmiş dönemdeki performanslarının bir hayli gerisinde olan Muslera, Taylan, Mustafa Muhammed, Luyindama, Feghouli ve Yedlin’den kendilerini bir an önce toparlamalarını istediği öğrenildi. Yoğun maç trafiğinde her oyuncusuna ihtiyaç duyduğunun altını çizen tecrübeli hoca, formanın ilk adayı ile arkasında bekleyen futbolcu arasında büyük performans dalgalanmalarının olmamasını istiyor.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Bitcoin 10 katına çıkabilir
- BioNTech mi, Sinovac mı?
- AKP'nin gizli seçim planı
- Dolar/TL'de tüm gözler saat 13.30'da
- Cebine binlerce dolar koymuşlardı
- 'Ancak sarayda oturmasını biliyor!'
- Netflix’in en popüler 10 dizi ve filmi açıklandı
- Kripto parada birikimini kaybetti, yaşamına son verdi
- 11 bin dolarlık ilanda gerçek ortaya çıktı
- Kapanma olacak mı?