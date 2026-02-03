Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray transferde sona doğru: Geliş tarihi ortaya çıktı!

3.02.2026 17:53:00
Süper Lig ekibi Glaatasaray'ın Almanya'da Borussia Mönchengladbach forması giyen 19 yaşındaki Can Armando Güner'in transferinde anlaşama yakın olduğu iddia edildi.

Galatasaray, yaz transfer dönemi için anlaştığı Can Armando Güner için Borussia Mönchengladbach ile masaya oturdu.

HT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar bu transferi, 300 bin Euro bonservis bedeli ve 100 bin Euro başarı ödemesi kapsamında bitirmeye yakın.

İSTANBUL'A GELİYOR

Haberde, Mönchengladbach'ın sonraki satıştan yüzde 25'lik pay istediği ancak anlaşmada sonraki satıştan pay olmayacağı bildirildi.

Öte yandan Can Armando Güner'in perşembe günü İstanbul'a gelmesinin beklendiği ifade edildi.

14 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Can Armando Güner, bu sezon Borussia Mönchengladbach altyapısında 14 maça çıktı. Genç oyuncu, bu müsabakalarda 4 gol ile 3 asist üretti.

18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sol kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor.

Can Armando Güner daha önce Schalke 04 altyapısında da oynadı.  

