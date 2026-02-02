Noa Lang ve Asprilla'nın ardından... Galatasaray'da sıra orta saha transferinde!

Galatasaray, şampiyonluk yolunda kadrosunu revize etmeye devam ederken, Noa Lang ve Yaser Asprilla transferlerinin ardından rotayı Almanya’ya kırdı. Sarı-kırmızılı yönetim, hücum hattındaki yaratıcılığı artırdıktan sonra şimdi de orta sahanın merkezine "dinamo" etkisi yaratacak bir isim eklemek istiyor.

Kicker, Galatasaray’ın hedefindeki ismin Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg olduğunu duyurdu.

Kicker’ın haberine göre; Bundesliga ekibi Wolfsburg’da sezonun ikinci yarısı için planlanan kadro yapılanmasında Svanberg’in ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

Haberin detaylarında, takımdan ayrılacak adaylar arasında ilk sırada gösterilen 27 yaşındaki İsveçli yıldız için Galatasaray’ın "en olası ve en ciddi" durak olduğu vurgulandı.

Svanberg'in bu sezonki istatistikleri, neden Galatasaray’ın radarına girdiğini net bir şekilde özetliyor. Wolfsburg’da bu sezon toplamda sadece 667 dakika süre bulabilen İsveçli oyuncu, bu kısıtlı zamana rağmen 4 gol ve 2 asist sığdırmayı başardı.

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli orta sahanın, Galatasaray’ın sunduğu projeye ve şampiyonluk mücadelesine oldukça sıcak baktığı belirtiliyor. Noa Lang ve Asprilla gibi isimleri "satın alma opsiyonlu kiralama" formülüyle kadrosuna katan Galatasaray yönetiminin, Svanberg için de benzer bir finansal paketle Wolfsburg’un kapısını çalması bekleniyor.