Galatasaray'dan Alexia Carutasu kararı! Resmen açıklandı...

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı’nda milli voleybolcu Alexia Carutasu’nun sözleşme süresi uzatıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki Rumen asıllı milli pasör çaprazı ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Alexia Carutasu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in katılımıyla düzenlenen törende yeni mukavelesine imza attı.

“GALATASARAY DAHA DA GÜÇLÜ OLDU”

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Carutasu’nun takım için önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Özbek, “Alexia ile Galatasaray daha güçlü oldu. Kendisine Galatasaray’da başarılar diliyorum. Aynı zamanda milli takımda da başarılar diliyorum. Zaten kadın voleybolda milli takım olarak çok güzel bir yerdeyiz. İnşallah yapacağımız yatırımlarla Galatasaray’ı daha da yukarılara taşıyacağız. İnşallah güzel ve başarılı bir sezon geçiririz” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY FORMASIYLA DEVAM ETMEK BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR”

Alexia Carutasu ise sarı-kırmızılı formayla dördüncü sezonunu geçirdiğini hatırlatarak duygularını paylaştı.

Milli voleybolcu, “Çok heyecanlıyım. Umarım daha nice sezonlar olur. Gerçekten iyi bir sezon geçiririz ve iyi bir şekilde bitiririz. Her şeyin en iyisinin olmasını diliyorum” diye konuştu.

GALATASARAY’DA DÖRDÜNCÜ SEZON

Genç yaşına rağmen önemli bir tecrübe kazanan Alexia Carutasu, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı’nın hücum gücünde önemli rol oynuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Carutasu ile yapılan yeni sözleşmeyle kadro istikrarını korumayı hedefliyor.