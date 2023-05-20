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Galatasaray tribünlerinde şampiyonluk şarkıları

Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından galibiyet sevincini tribünlerdeki taraftarlarla yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 23:20
Galatasaray tribünlerinde şampiyonluk şarkıları
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Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından galibiyet sevincini tribünlerdeki taraftarlarla paylaştı.

Maç sonunda tribünlere giden futbolcular, taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaptı.

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri atan Icardi, kızlarıyla galibiyet "üçlü"sü çektirdi.

Bu arada sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerde şampiyonluk şarkı ve marşları söyledi.


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