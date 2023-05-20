Galatasaray tribünlerinde şampiyonluk şarkıları
Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından galibiyet sevincini tribünlerdeki taraftarlarla yaşadı.
Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından galibiyet sevincini tribünlerdeki taraftarlarla paylaştı.
Maç sonunda tribünlere giden futbolcular, taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaptı.
Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri atan Icardi, kızlarıyla galibiyet "üçlü"sü çektirdi.
Bu arada sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerde şampiyonluk şarkı ve marşları söyledi.
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