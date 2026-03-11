Galatasaray tur kapısını araladı: ‘G.Saray benim ailem’

Galatasaray tarih yazıyor... Sarı-Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında ağırladığı Liverpool’u 52 bin taraftarının önünde 1-0 mağlup etti. CimBom böylece 18 Mart’ta deplasmanda oynayacağı rövanş için önemli bir avantaj yakaladı.

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u ikinci kez mağlup etmeyi başardı. SarıKırmızılıların yıldızı Osimhen, “Galatasaray forması benim için çok özel. Geldiğimden bu yana her anımda çok mutlu oldum. Taraftarımız için elimden geleni yapmak istedim. Taraftarımız maç öncesi harika bir koreografi hazırladı. Annemi çok küçük yaşta kaybettim. Benim için çok önemli. Biz tüm takım halinde G.Saray taraftarıyla bir aileyiz. İkinci maçta Liverpool’a karşı iyi bir iş çıkarabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Lemina, “Takım olarak oynadık, başka goller de atabilirdik. Taraftarımızın önünde kazandığımız için çok mutluyuz. Rövanş zor olacak ama iyi bir maç çıkaracağız” diye konuştu.

HAKEME OFSAYT İSYANI

G.Saray , 62. dakikada Osimhen’le topu ağlara yolladı. Ancak yardımcı hakem Angel Nevado, pozisyonun başında Barış Alper için ofsayt bayrağı kaldırdı. Ama Barış, pozisyonun içinde olmasına rağmen topa müdahale etmedi. VAR da ofsayt kararı verdi. Okan Buruk ve futbolcular uzun süre golün iptal edilmesine tepki gösterdi.

27. dakikada Konate’nin Sara’yı düşürdüğü pozisyonda G.Saray penaltı bekledi, hakem Gil Manzano devam işareti yaptı.

Manzano, 70. dakikada Liverpool’a skandal bir gol kararı verdi ancak VAR’dan döndü. Konate’nin net şekilde elle oynayıp ağlara gönderdiği top için VAR 4 dakika süren bir inceleme yaptı. Ardından elle oynama tespit edilince gol sayılmadı.