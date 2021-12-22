Galatasaray, üç puanlı sistemde tarihinin en kötü dönemini yaşıyor

Süper Lig 18. haftasında Adana Demrispor'a 2-0 yenilen ve galibiyet hasreti 7 maça çıkan Galatasaray, son 34 yılın en kötü döneminde. Ayrıca sarı kırmızılılar 2002'de yine teknik direktör Fatih Terim'le yakaladığı bir başka kötü istatistiği de tekrarladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2021 Çarşamba, 10:34
Galatasaray, üç puanlı sistemde tarihinin en kötü dönemini yaşıyor
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada sarı-kırmızılılar rakibine 2-0'lık skorla boyun eğdi. 18 haftada 24 puan toplayan Galatasaray, 3 puanlı sisteme geçilen 1987/88'den bu yana ligin bu aşamalarındaki en düşük puanı topladı. 

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0'lık skorla yenildi.

Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyet çıkartamayan sarı-kırmızılılar tarihi bir performansa imza attı.

1987-88'DEN SONRA EN DÜŞÜK PUAN

Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 24 puan toplayan Galatasaray, 3 puanlı sisteme geçilen 1987/88'den bu yana ligin bu aşamalarındaki en düşük puanında kaldı.

SON 3 DEPLASMANDA GOL YOK

Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçında gol atamayan Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki en uzun serisini tekrarladı (Kasım 2002'de 3 maç).


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