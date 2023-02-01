Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 09:55

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 10:00

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 22. hafta müsabakasında HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak.

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Nef Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Ligde çıktığı 20 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.

Ümraniyespor ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgiyle 14 puan elde ederken 19 takımlı Süper Lig'de son sırada yer alıyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, 85 yıllık kulüp tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçirirken takımlar ikinci kez karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında yapılan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

EKSİKLER

Maç öncesi Galatasaray'da eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Ümraniyespor'da kadro dışı bırakılan Serkan Kırıntılı dışında eksik bulunmuyor. Sarı kart sınırındaki Tomislav Glumac ve Valentin Gheorghe, Galatasaray deplasmanında kart görmesi durumunda 23. haftadaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da HangiKredi Ümraniyespor müsabakası öncesinde 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da ayrıca sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

GALATASARAY REKOR PEŞİNDE

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmayı kazanması durumunda kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kıracak.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 10 Süper Lig ve 3 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini kazanarak 13 maçlık seriye imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu performansıyla Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale etti.

Okan Buruk'un öğrencileri, Ümraniyespor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça taşıyacak ve kulüp tarihinin resmi maçlardaki en uzun galibiyet serisi rekorunu geliştirecek.

Sarı-kırmızılı ekip, resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisini, 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçla yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.

BURUK, DENİZLİ'Yİ DE GEÇMEK İÇİN SAHADA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da kazanmaları halinde sarı-kırmızılı takımın tarihine geçecek.

Buruk, Ümraniyespor maçından 3 puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi geride bırakacak.

Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı.

Okan Buruk, 21. haftadaki Bitexen Giresunspor galibiyetiyle Galatasaray'ın başında ligde bir sezonda üst üste 10 maçlık kazanma serisi yakalayan ilk teknik direktör unvanının sahibi olmuştu.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Bu sezon savunma performansıyla da dikkati çeken Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı unvanına sahip.

Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 20 maçta rakip ağları 42 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü.

Galatasaray, ligdeki 20 maçın 9'unda kalesini gole kapatmayı başardı.

Sarı-kırmızılı ekip, özellikle son 4 maçta hücumda ve savunmada etkili performansıyla dikkati çekti.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe maçını 3-0, Atakaş Hatayspor ve Bitexen Giresunspor karşılaşmalarını 4-0'lık skorlarla kazanan Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, bu 4 maçta 13 gol atarken, kalesinde sadece bir gol gördü.