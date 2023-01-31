Son dakika: Galatasaray Haris Seferovic ile yolları resmen ayırdı
Son dakika... Süper Lig ekibi Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Galatasaray'da Haris Seferovic ile yollar ayrıldı.
Haris Seferovic
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic’in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Haris Seferovic, 10 Süper Lig maçında 380 dakika forma giydi ama gol atamadı. İsviçreli futbolcu, 3 Türkiye Kupası maçında ise 2 gol kaydetti.
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