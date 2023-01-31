Galatasaray'dan Musa Barrow hamlesi

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 18:33

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 18:33

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan flaş bir sol kanat hamlesi geldi.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Barrow için Bologna'ya kiralama teklifinde bulundu. Bologna ise Barrow'u ancak sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif olursa satabileceğini iletti. Bu gelişme üzerine sarı-kırmızılılar transferi beklemeye aldı.

Musa Barrow

14 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Kulübü Bologna ile 2025 yazına kadar sözleşmesi olan Barrow, Temmuz 2021'de Atalanta'dan 14.3 milyon Euro bonservis ile transfer olmuştu.

Musa Barrow, bu sezon 17 resmi maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.