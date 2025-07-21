Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Inter'den Hakan Çalhanoğlu tepkisi!

Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Inter'den Hakan Çalhanoğlu tepkisi!

21.07.2025 17:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Inter'den Hakan Çalhanoğlu tepkisi!

Inter Kulübü Başkanı Giuseppe Marotta, transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Son günlerde adı önce Galatasaray, ardından da Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında Inter cephesinden net bir açıklama geldi.

İtalyan devinin başkanı Giuseppe Marotta, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

"HAYALİ TALEPLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ AMA..."

Marotta, Türkiye kaynaklı transfer iddialarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Hakan Çalhanoğlu için ortada bir durum yokken, sanki varmış gibi bir mesele haline gelmesini istemiyorum. Türkiye'den geldiği söylenen hayali taleplerle karşı karşıyayız ama bize hiçbiri ulaşmıyor. Hiçbir şey gelmedi."

Marotta, oyuncuyla sürekli temas halinde olduklarını da vurgularken, Çalhanoğlu'nun ayrılık yönünde herhangi bir talepte bulunmadığını ifade etti ve "Hakan'ı 23'ünde bekliyoruz. Onunla sürekli konuşuyoruz, ayrılma isteğini dile getirmedi" dedi.

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #hakan çalhanoğlu

İlgili Haberler

Transferde mutlu son yakın... Galatasaray, Victor Osimhen'e sözleşmeyi gönderdi!
Transferde mutlu son yakın... Galatasaray, Victor Osimhen'e sözleşmeyi gönderdi! Galatasaraylı yetkililerin, Osimhen'e kontratı gönderdiği ve Nijeryalı futbolcunun imazasının beklendiği iddia edildi.
Osimhen transferinin ardından... Galatasaray'da yıldız oyuncu ayrılıyor!
Osimhen transferinin ardından... Galatasaray'da yıldız oyuncu ayrılıyor! Galatasaray'ın Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile anlaşmasının ardından Alvaro Morata'nın ayrılığının kesinleştiği iddia edildi.
Galatasaray, Avusturya'daki ilk sınavında 2 golle kazandı!
Galatasaray, Avusturya'daki ilk sınavında 2 golle kazandı! Sezon öncesi kamp için Avusturya'ya geçen Galatasaray, buradaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker'i 2-1 mağlup etti.