Transferde mutlu son yakın... Galatasaray, Victor Osimhen'e sözleşmeyi gönderdi!

Galatasaray, uzun süredir bonservisini almak için uğraştığı Victor Osimhen'in transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün yaptığı açıklamada “Osimhen transferi olumlu gidiyor. Sona doğru yaklaştık. Bir an önce bitmesini bekliyoruz. Napoli ile gelişmeler de olumlu. Kısa bir zaman içinde sonuçlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Napoli ile uzun müzakerelerin ardında prensipte anlaşan sarı kırmızılılar, bu transferin resmileşmesi için önemli bir adım daha attı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaraylı idareciler, sözleşmeyi incelemesi ve imzalaması için Victor Osimhen'e gönderdi.

Nijeryalı futbolcu, imzayı atmasının ve Napoli ile resmi evrak işlerinin halledilmesinin ardında resmen Galatasaraylı olacak.