Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!

30.01.2026 09:18:00
AA
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak son 16 play-off turu kura çekiminin ardından temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen iki turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak.

Lig aşamasında 10 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 20. sırayı aldı. Son 16 play-off turuna kalan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus oldu.

FENERBAHÇE'NİN DE RAKİBİ BELLİ OLACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 play-off turunda kuralar da TSİ 15.00'ten itibaren çekilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 19. sırada tamamlayarak son 16 turu için play-off oynama hakkı kazanan Fenerbahçe'nin rakibi de belli olacak.

Sarı-lacivertliler, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde gerçekleştirilecek kura çekiminde İngiltere'nin Nottingham Forest ya da Çekya'nın Viktoria Plzen ekibiyle eşleşecek.

FİNAL, İSTANBUL'DA

Turnuvanın finaline 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak.

Play-off turu maçları, 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 19 ve 26 Şubat

Son 16 turu: 12 ve 19 Mart

Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan

Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs

Final: 20 Mayıs

