Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi AZ Alkmaar yine mağlup!
Hollanda Ligi 8. hafta maçında AZ Alkmaar, deplasmanda Fortuna Sittard'a 1-0 mağlup oldu.
Hollanda Ligi 8. hafta maçında AZ Alkmaar, deplasmanda Fortuna Sittard ile karşılaştı. Fortuna Sittard Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Fortuna'nın golü 78. dakikada Rodrigo Guth'tan geldi. Ev sahibi ekipte Halilovic, 45+2. dakikada penaltı kaçırdı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi AZ Almaar, ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı.
Bu sonuçla birlikte Alkmaar, 16 puanda kalırken, Fortuna puanını 10'a çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Fortuna, Willem II ile oynayacak. AZ Alkmaar, PSV'yi ağırlayacak.
Etiketler: #AZ Alkmaar #fortuna sittard #hollanda ligi
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