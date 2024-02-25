Hollanda'daki dev maçta gülen taraf AZ Alkmaar!
AZ Alkmaar, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 23. haftasında kendi sahasında ağırladığı Ajax'ı 2-0 mağlup etti.
Hollanda Eredivisie 23. hafta maçında AZ Alkmaar ile Ajax karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı AZ Alkmaar 2-0 kazandı.
AZ Alkmaar'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 67. dakikada Ruben van Bommel kaydetti.
AHMETCAN KAPLAN'IN HASRETİ SONA ERDİ
Ajax'ta Ahmetcan Kaplan, 1.5 yıl sonra sahaya çıkarak karşılaşmanın 36. dakikasında oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte AZ Alkmaar, puanını 42 yaptı. Ajax ise 36 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında AZ Alkmaar, Sparta Rotterdam deplasmanına gidecek. Ajax, sahasında Utrecht'i ağırlayacak.
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