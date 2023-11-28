Galatasaray, vefatının ikinci yıl dönümünde Mustafa Cengiz'i andı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, eski başkanlarından Mustafa Cengiz'i vefatının 2. yıl dönümünde andı.

AA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 13:50
Galatasaray, vefatının ikinci yıl dönümünde Mustafa Cengiz'i andı!
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Galatasaray, eski başkanlardan Mustafa Cengiz'in vefatının 2. yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz'i, aramızdan ayrılışının 2. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Mustafa Cengiz'in Ulus Mezarlığı'ndaki kabri başında da ailesi ve sevenlerinin katılımıyla bir anma töreni gerçekleştirildi.


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