Galatasaray, vefatının ikinci yıl dönümünde Mustafa Cengiz'i andı!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, eski başkanlarından Mustafa Cengiz'i vefatının 2. yıl dönümünde andı.
Galatasaray, eski başkanlardan Mustafa Cengiz'in vefatının 2. yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz'i, aramızdan ayrılışının 2. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, Mustafa Cengiz'in Ulus Mezarlığı'ndaki kabri başında da ailesi ve sevenlerinin katılımıyla bir anma töreni gerçekleştirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte tam liste...
- Karapara işinde soruşturma derinleşiyor
- Hedefi belli oldu: 'Bunun için çalışıyor'
- Belözoğlu, Ilıcalı'nın parasını kaptırmış
- Gündeminde 'Terim Fonu' ve Dilan Polat var
- Ve Tanju Özcan 'Baba Evi'nde
- NATO'dan Türkiye açıklaması
- Türk Lirası'nın gerçek değerini açıkladı
- Yapay zekada üretildi: 346 bin TL'den fazla kazanıyor
- CHPli başkan ağır sözlerle istifa etti