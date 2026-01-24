Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.01.2026 22:12:00
Galatasaray, Yaser Asprilla transferini duyurdu!

Galatasaray, transferi için anlaştığı Yaser Asprilla'nın uçaktan videosunu paylaştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasraay, Yaser Asprilla için resmi paylaşım yaptı.

Galatasaray, Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Yaser Asprilla ve kulübü Girona ile anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşme için İstanbul'a gelen 22 yaşındaki genç isim için sarı-kırmızılılar video paylaştı.

Uçaktan paylaşılan videoada Yaser Asprilla, "Merhaba Galatasaray ailesi" diyerek sarı-kırmızılı camiaya mesaj gönderdi.

Kanat oyuncusu Yaser Asprilla, Girona formasıyla toplam 17 resmi maça çıktı. Kolombiyalı oyuncu, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

