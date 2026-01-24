Trabzonspor ile Galatasaray arasında 'Oulai' polemiği! 'Kendinizi bu kadar paralamayın'

Trabzonspor, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Christ Oulai için dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşılaşması için "Soyunma odamız hazır" paylaşımı yaptı. Bu paylaşımda 42 numaralı Abdülkerim Bardakcı'nın yer alması dikkat çekti.

Trabzonspor ise bu paylaşımı alıntıladı. Bordo-mavililer, yaptığı paylaşımda, "Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir" ifadelerini kullandı ve takımda 42 numarayı giyen Oulai'nin fotoğrafını paylaştı.