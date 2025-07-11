Galatasaray yeni kalecisini Belçika'da buldu!

Fernando Muslera ile yollarını ayırmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın transfer gündemine sürpriz bir isim geldi.

Belçika basınından Nieuwsblad'ın haberine göre; sarı kırmızılılar, Antwerp'in file bekçisi Senne Lammens ile ilgileniyor.

Geçen günlerde Japon kaleci Taishi Nozawa'yı kadrosuna katan Belçika kulübünün Lammens'i satmaya açık olduğu belirtildi.

Haberde, bu hafta Galatasaray'dan bir heyetin Antwerp'in yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'nın Waidring şehrine geldiği ve bir görüşme yapıldığı kaydedildi.

Müzakerelerin sürüp sürmeyeceğinin belirsiz olduğu, Belçikalı kaleciyle birçok İngiliz takımının da ilgilendiği ifade edildi.