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Galatasaray yeni kalecisini Belçika'da buldu!

Galatasaray yeni kalecisini Belçika'da buldu!

11.07.2025 12:08:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray yeni kalecisini Belçika'da buldu!

Galatasaray'ın Belçika'nın Antwerp takımında forma giyen ve İngiltere Premier Lig'den de talipleri bulunan Senne Lammens ile ilgilendiği iddia edildi.

Fernando Muslera ile yollarını ayırmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın transfer gündemine sürpriz bir isim geldi.

Belçika basınından Nieuwsblad'ın haberine göre; sarı kırmızılılar, Antwerp'in file bekçisi Senne Lammens ile ilgileniyor.

Geçen günlerde Japon kaleci Taishi Nozawa'yı kadrosuna katan Belçika kulübünün Lammens'i satmaya açık olduğu belirtildi.

Haberde, bu hafta Galatasaray'dan bir heyetin Antwerp'in yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'nın Waidring şehrine geldiği ve bir görüşme yapıldığı kaydedildi.

Müzakerelerin sürüp sürmeyeceğinin belirsiz olduğu, Belçikalı kaleciyle birçok İngiliz takımının da ilgilendiği ifade edildi.

 

İlgili Konular: #galatasaray #Kaleci #Royal Antwerp

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