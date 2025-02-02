Galatasaray yeni sağ bekini Premier Lig'de buldu

Yayınlanma: 02.02.2025 - 10:49

Güncelleme: 02.02.2025 - 10:49

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata ile hücum hattını güçlendirdikten sonra defansa da takviye yapmaya hazırlanıyor.

İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre; sarı kırmızılılar, Newcastle United'ın sağ beki Kieran Trippier'i kadrosuna katmak istiyor.

Türkiye'deki transfer döneminin 8 gün sonra biteceği hatırlatılarak, İngiliz kulübünün 34 yaşındaki futbolcusunu 11 Şubat'a kadar Galatasaray'a satma ve kiralama seçeneğinin bulunduğu ifade edildi.

Haber detayında, Trippier'in de kariyerine yeni kupalar ekleyebilmek adına Galatasaray'a transfer olmanın cazip olabileceğini düşündüğü kaydedildi.

Eddie Howe teknik direktörlüğündeki Newcastle'da bu sezon düzenli olarak ilk 11'de forma giyemeyen Trippier, takım kaptanlığını da geçtiğimiz ağustos ayında Bruno Guimaraes'e kaptırmıştı.

Kieran Trippier bu sezon Premier Lig'de 14 maça çıkarken 537 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu takımı adına skor katkısı sağlayamadı.