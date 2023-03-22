Galatasaray yenilerek veda etti

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 07:43

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 07:43

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Limoges'e uzatmada 69-60 yenildi.

Son hafta öncesinde iki takımın da gruptan çıkma şansının bulunmadığı karşılaşma, Limoges kentindeki Beaublanc Spor Salonu'nda yapıldı.

Müsabakanın ilk çeyreğini iyi geçirmeyen sarı-kırmızılı ekip, 17-9 geride kapattı. İkinci çeyrekte toparlanan ve etkili bir performans sergileyen Galatasaray, devre arasına 29-24 önde girdi.

Maçın üçüncü çeyreğinde de üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı takım, son periyoda 44-41 önde başladı. Galatasaray Nef, rakibinin skorda denge kurmasına engel olamadı ve maçın normal süresi 57-57 berabere tamamlandı.

Uzatma bölümünde hücumda etkisiz kalan Galatasaray, sahadan 69-60 mağlup ayrıldı.

Galatasaray Nef, K Grubu'nu 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 3. tamamladı. Limoges ise gruptaki ilk galibiyetini almasına rağmen son sırada kaldı.