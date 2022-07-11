Galatasaray yönetiminden mali hamle

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:44

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi söz verdiği gibi kulübün kısa vadedeki finansal sorunlarını çözmeye başladı. Hürriyet’in haberine göre, Özbek ve yönetimi bayram öncesinde Sportif A.Ş.’ye 100 milyon TL’lik bir girdi sağlarken Mohamed için verilen ücret dışındaki ödemeler buradan yapıldı.

Mostafa Mohamed’in 4 milyon dolarlık bonservis bedelini ödeyerek FIFA tehlikesini ortadan kaldıran sarı kırmızılılar geçen yıl kadrosuna kattığı futbolcular için de önemli bir ödeme yaptı.

MARIANO'DA SÜRPRİZ GELİŞME

Sarı-kırmızılılar; Nelsson, Cicaldau, Morutan, Barış Alper Yılmaz, Berkan ve Sacha Boey’in kulüplerine yaklaşık 5 milyon Euro’luk ödeme yaptı. Bu 6 futbolcunun geciken bonservis taksitlerinin yatırılmasıyla kulüp bu nedenle de rahat bir nefes aldı.

Yönetimi şaşırtan ödemelerden biri ise 2017 yılında kadroya katılan ve tam 2 yıl önce Galatasaray’dan ayrılan Mariano’ya yapılan ödeme idi. 2017-2021 yılları arasında Galatasaray forması giyen Mariano’nun, 500 bin dolarlık geciken alacağı da hesabına yatırıldı

Sarı-kırmızılılarda Dursun Özbek yönetimi ayrıca bonservis taksitlerinin yanı sıra kulübün vergi borcunu da ortadan kaldırdı. Galatasaray Kulübü, bayram öncesinde 20 milyon TL’lik vergi borcu ödemesi yaptı.