Galatasaray, Idrissa Gueye - PSG zirvesini bekliyor

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:30

Galatasaray'da orta saha için en güçlü adaylardan biri olan Idrissa Gueye bugün kulübü Paris Saint-Germain ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, izni sora eren Senegalli yıldız futbolcunun 1 yıl daha kontratı bulunmasına karşın bugünkü görüşmenin ardından Fransız ekibiyle yollarının ayrılması bekleniyor.

KULÜBÜ İLE GÖRÜŞÜLECEK

Galatasaray da bu zirvenin ardından 32 yaşındaki yıldız ismi bedelsiz almak üzere PSG ile masaya oturacak.

Idrissa Gueye'nin 3 sezonda Fransız ekibi PSG ile çıktığı 111 resmi karşılaşmada 7 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.