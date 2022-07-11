Galatasaray, istediği isimlerin transferi için temasları artıracak

Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Sturm Graz’a 2-1 yenilen Galatasaray, bu hafta transferde hareketli günler yaşayacak.

Cumhur Önder Arslan
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 07:00
Galatasaray, istediği isimlerin transferi için temasları artıracak
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Kampta bulunan Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, orta sahaya yapılacak transferler için yeniden Avrupa’nın birkaç kentinde görüşmelerde bulunacak. Brezilyalı 10 numara Joao Pedro konusunda menajerinin istediği yüksek komisyondan vazgeçmesi halinde transfer gerçekleşecek. 

CARVALHO-GUEYE ATAĞI

Sarı-Kırmızılılar, Real Betis’ten William Carvalho ile Paris Saint Germain’den Idrissa Gueye’yi aynı anda kadroya katmak istiyor. Carvalho ve kulübüyle temaslar belli noktaya geldi. Gueye’nin Fransız kulübüyle hafta başında yapacağı görüşmenin sonucuna göre Galatasaray hamlede bulunacak. Forvet hattına düşünülen Umut Bozok ve Seferovic için pazarlıklar devam edecek.


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