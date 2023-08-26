SON DAKİKA Galatasaray Yunus Akgün'ün ayrılığını açıkladı

Son dakika... Galatasaray, Yunus Akgün'ün Leicester City'e kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 23:07
SON DAKİKA Galatasaray Yunus Akgün'ün ayrılığını açıkladı
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Galatasaray Kulübü, genç oyuncusu Yunus Akgün'ün şarta bağlı opsiyon ile Leicester City'e kiralandığını açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 eurodur. Ayrıca, Leicester City Football Club Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli kârının %15'i şirketimize ödenecektir."

İngiltere Premier Lig'i ekipleriden Leicester City, Yunus Akgün'ün transferini böyle duyurdu...


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