Galatasaray - Zaglebie Sosnowiec maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA EuroCup Kadınlar play-off turu ikinci maçında kendi evinde MB Zaglebie Sosnowiec ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 11:56
Galatasaray - Zaglebie Sosnowiec maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup Kadınlar play-off turunun rövanşında Polonya'nın MB Zaglebie Sosnowiec takımını konuk edecek.

GALATASARAY - MB ZAGLEBİE SOSNOWİEC MAÇI SAAT KAÇTA?

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

GALATASARAY - MB ZAGLEBİE SOSNOWİEC MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele GS TV'den naklen yayımlanacak.

Sarı-kırmızılılar, play-off turunun ilk maçında MB Zaglebie ile 90-90 berabere kalmıştı.


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