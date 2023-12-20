Galatasaray - Zaglebie Sosnowiec maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA EuroCup Kadınlar play-off turu ikinci maçında kendi evinde MB Zaglebie Sosnowiec ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 17:00'de başlayacak.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroCup Kadınlar play-off turunun rövanşında Polonya'nın MB Zaglebie Sosnowiec takımını konuk edecek.
GALATASARAY - MB ZAGLEBİE SOSNOWİEC MAÇI SAAT KAÇTA?
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
GALATASARAY - MB ZAGLEBİE SOSNOWİEC MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele GS TV'den naklen yayımlanacak.
Sarı-kırmızılılar, play-off turunun ilk maçında MB Zaglebie ile 90-90 berabere kalmıştı.
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