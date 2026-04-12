Galatasaray zirve yarışında yara aldı: Galatasaray 1-1 Kocaelispor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Galatasaray'ı öne geçiren golü 30. dakikada Leroy Sane kaydetti.

Sarı-kırmızılı formayla ligde 7. golünü atan Alman yıldız, ilk kez kafayla ağları havalandırdı.

EŞİTLİK GOLÜ PETKOVIC'TEN

Kocaelispor, 72. dakikada Bruno Petkovic ile skoru eşitledi.

Süper Lig'de 3. deplasman golünü atan Hırvat golcü, bu gollerin tamamını İstanbul'da (Fenerbahçe, Karagümrük, Galatasaray) kaydetti.

ZİRVEDE FARK İKİYE İNDİ

RAMS Park'ta oynadığı son 33 lig maçını kaybetmeyen ancak bu süreçteki 7. beraberliğini alan Galatasaray, 68 puana çıktı. Hafta başında Fenerbahçe'ye karşı 4 olan fark, bu kayıpla birlikte 2'ye indi.

Son 2 maçından beraberlikle ayrılan Kocaelispor, puanını 35'e yükseltti.

Galatasaray, gelecek hafta Ankara'da Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Kocaelispor ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Barış.

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Susoho, Keita, Show, Agyei, Jo, Serdar Dursun.

Karşılaşmadan önemli anlar | Galatasaray 1-1 Kocaelispor

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 5 dakika ilave edildi.

88' Galatasaray'ın orta sahadaki top kaybı sonrası Tayfur Bingöl, Churlinov'u düşündü. Bu top kaleci Uğurcan Çakır'a geldi.

87' Kocaelispor'da Agyei yerini Churlinov'a bıraktı.

80' Galatasaray'da Sara'nın yerine Mauro Icardi oyuna girdi.

75' Galatasaray'da İlkay ile Torreira oyundan çıkarken Lemina ve Yunus dahil oldu.

72' Gelişen Kocaelispor atağında Can Keleş, sağ kanatta topla buluştu. Sıfıra inen Can Keleş'in yerden ortasında top ceza sahasındaki Tayfur Bingöl'e geldi. Tayfur'un bıraktığı topu Petkovic ağlara gönderdi.

72' GOL | Petkovic'in golü ile Kocaelispor beraberliği yakaladı.

67' Ahmet Oğuz, orta sahada kazanılan serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi. Smolcic bu topu indirdi. Smolcic için daha sonra ofsayt bayrağı kalktı.

66' Galatasaray'da Sallai ve Sacha Boey çıktı. Singo ve Noa Lang oyuna dahil oldu.

66' Kocaelispor savunmasında topu alan Smolcic, savunmanın arkasına koşu gösteren Petkovic'i düşündü. Petkovic için ofsayt bayrağı kalktı.

64' Kocaelispor'da Rivas ve Serdar Dursun oyundan çıktı. Can Keleş ve Bruno Petkovic oyuna dahil oldu.

53' Kocaelispor'da Susoho yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.

52' Sara'nın soldan arka direğe ortasında Davinson topu indirmek istedi. Kocaelispor savunması topu karşıladı. Devam eden Galatasaray atağında Abdülkerim'in sağdan ortası kalecide kaldı.

51' Hakem Oğuzhan Çakır, ceza sahasında yaşanan itişmeler sonrası oyunu durdurdu ve oyuncuları uyardı.

50' Kocaelispor çıkamadı. Ahmet Oğuz'un top kaybı sonrası gelişen atakta top ceza sahası yayı çevresindeki Leroy Sane'ye geldi. Sane'nin sert şutunu kaleci Serhat kurtardı. Galatasaray korner kullanacak.

46' Kocaelispor ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Boende yerine Haidara oyuna dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

34' Galatasaray yine soldan etkili geldi. Solda topla buluşan Jakobs'un ortasını Kocaelispor savunması karşıladı. Ardından sağ kanada açılan topta Sane'nin ortasını da savunma karşıladı.

30' Gelişen Galatasaray atağında Jakobs'un soldan ortasında Sane arka direkte demarke kaldı. Alman yıldızın boş durumdaki kafa vuruşu ağlara gitti.

30' GOL | Leroy Sane Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

28' Galatasaray çok etkili geldi. Sağdan Sacha Boey'un ortasında Kocaelispor savunması topu karşıladı. Devam eden pozisyonda topu alan Gabriel Sara'nın ceza yayından şutunu kaleci Serhat çok iyi çıkardı.

23' SARI KART | Kocaelispor'da Torreira'ya faul yapan Nonge sarı kart gördü.

21' Galatasaray çok etkili geldi. Galatasaray, sol kanattan taç atışı kazandı. Jakobs, taç atışını ceza sahasına kadar gönderdi. Bu topta Abdülkerim'in kafa vuruşu kaleci Serhat'ta kaldı.

15' Kocaelispor'da Ahmet Oğuz, orta sahadaki serbest vuruşta topu doğrudan ceza sahasına gönderdi. Smolcic'in kafa vuruşu etkili olmadı ve bu top dışarıya gitti.

12' Galatasaray tehlikeli geldi. Gelişen atakta Gabriel Sara, sol çaprazda topla buluştu. Sara'nın ceza sahası içine gönderdiği topa Barış Alper Yılmaz dokunamadı.

11' Uğurcan Çakır, gelen topu doğrudan ileriye gönderdi. Ceza sahasında topu alan Barış Alper, rakibinden sıyrılmak isterken top dışarıya gitti. Hakem Oğuzhan Çakır, autu gösterdi.

9' Galatasaray'da Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta Ismail Jakobs'un arka direkteki kafa vurulu dışarıya gitti. Galatasaraylı oyuncular, korner olduğu yönünde hakem Oğuzhan Çakır'a itirazda bulundu.

6' Galatasaray, Serdar Dursun'un elle oynadığı top sonrası kazanılan serbest vuruşu pasla kullandı. Daha sonra gelişen atakta Sane'nin ceza sahası içindeki Torreira'ya pasını, Uruguaylı futbolcu oyun alanında tutamadı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.