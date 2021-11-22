Galatasaray'a ağır derbi faturası

22 Kasım 2021 Pazartesi, 10:18

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olurken saha kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Teknik direktör Fatih Terim, kırmızı kart cezası nedeniyle gelecek hafta takımının başında yer alamayacak. Ayrıca Terim'e 1-3 maç arasında da ceza gelmesi söz konusu. Yine sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle para cezası alacak olan Galatasaray'ın Mesut'a atılan metal çakmak nedeniyle de bölgesel tribün kapanması ile burun buruna geldiği öğrenildi. Stat kapanması ise zor ihtimal.

PUAN FARKI AÇILDI!

Sarı-kırmızılılar aynı Beşiktaş derbisinde olduğu gibi öne geçmesine rağmen bir derbiyi daha mağlup tamamladı. Bu sonuçla Galatasaray ligde 21 puanda kalırken, Fenerbahçe'nin de gerisine düştü.

Galatasaray, 2014-2015 sezonundan bu yana Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe derbilerinde galip gelemiyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte iç sahada oynadığı 7 maçın 2'sinde mağlup olurken, 5 maç da berabere tamamlandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4'üncü döneminde Kadıköy deplasmanında 2 galibiyet kazanırken, iç sahada Fenerbahçe karşısında hiç galip gelemedi.